FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Taraftarlardan Enner Valencia isteği! Arjantin'e mi gidecek?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu namağlup lider bitirdi ve son 16'ya adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler son haftalarda aldığı mağlubiyetler sonrası ligde 2. sıraya gerilerken, skor yükünü üstlenen ve Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren Enner Valencia'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ekvadorlu golcüyü o takım taraftarlarının istediğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)