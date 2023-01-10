Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray'ı konuk etti.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus kararını verdi! Sistem değişikliğine gidecek mi?
Yaz transfer döneminde teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, bu sezon çıktığı derbilerde galibiyet alamadı. Portekizli çalıştırıcının üçlü savunma taktiği büyük maçlarda işe yaramazken, son olarak Galatasaray derbisinin de iç sahada kaybedilmesi sonrası sistem konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 yenilerek beklemediği bir yenilgi aldı.
Kanarya, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.