Kadıköy'de yaşanan farklı Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus görüşme odasına! Tedbir ve transfer...
Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinin kaybedilmesinin ardından kırmızı alarm verildi. Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un, Teknik Direktör Jorge Jesus ile bir araya geleceği ve birçok konuda görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Toplantıda, Başkan Ali Koç'un 5 puan öndeyken bir anda 4 puan geriye düşülmesi, takımının oyunundaki düşüş gibi nedenler masaya yatırılacak.