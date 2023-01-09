İtalyan teknik adam, "Bir senedir buradayım. Birileri bana hem penaltı pozisyonunu anlatması gerekiyor hem de ikinci golde hakeme çarpan bir top var. Drippling yiyen bir Belhanda var. Defansif aksiyon yapılıyor topa yetişiyor ama hakeme çarptığı için rakibe avantaj sağlanıyor"