Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TRANSFER HABERİ: Samet Akaydin Fenerbahçe'ye gidecek mi? Vincenzo Montella açıkladı!
Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Montella, zorlu mücadele sonrası transferde adı Fenerbahçe ile geçen Samet Akaydin hakkında konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Montella, "Bu sahada bu kadar mükemmel bir futbol oynamak zor. Bütün futbolcularım mükemmel performans gösterdi. 4-5 tane pozisyon da yakaladık"
"Onlarda üzüntüm tamamlayamamamız ve elimiz boş dönmemiz. Sonrasında şanssız bazı pozisyonlar vardı bizim aleyhimize dönen." dedi.