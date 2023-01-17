Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, geride kalan 18. haftayı 2. sırada tamamladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Altay Bayındır'ın yerine...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Devre arasında ilk hamle olarak Samet Akaydın'ı transfer eden sarı lacivertliler, takviyeleri sürdürecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda hareket eden yönetimin kaleci bölgesi için planlaması ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler zirve takibini ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde sürdürüyor.
Kanarya sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.