FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Altay Bayındır'ın yerine...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Devre arasında ilk hamle olarak Samet Akaydın'ı transfer eden sarı lacivertliler, takviyeleri sürdürecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda hareket eden yönetimin kaleci bölgesi için planlaması ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 12:03