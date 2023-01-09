Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a evinde 3-0'lık skorla mağlup oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus stopere eski öğrencisini istiyor!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte 3-0'lık Galatasaray derbisi mağlubiyeti sonrası kadroyu güçlendirmek için çalışmalar başladı. Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus, stoper hattına takviye isterken gündeme eski öğrencisi geldi. İşte Fenerbahçe'nin stoper transferinde kadrosuna katmak istediği isim... (FB spor haberi)
Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus, oyuncularını sahada toplayarak moral verdi.
Fenerbahçe'de Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde mevcut stoperler Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai adeta döküldü.