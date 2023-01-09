Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray derbisinde taraftardan Altay Bayındır'a tepki!
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı lacivertliler sahadan 3-0 mağlup ayrıldı ve taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Öte yandan maçta Altay Bayındır'ın ıslıklanması çok konuşuldu. İşte detaylar...
Dev derbide Fenerbahçe evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Oliveira, Kerem ve Icardi kaydetti