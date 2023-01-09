Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'a 3-0'lık skorla boyun eğdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai hayal kırıklığı yarattı! Galatasaray derbisinde...
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Attila Szalai, Galatasaray derbisinde hayal kırıklığı yarattı. Macar savunmacı, sarı kırmızılı ekibin ataklarında oldukça etkisiz bir performans sergilerken istatistiklerde ise geride kaldı. İşte detaylar...
Kanarya'da birçok futbolcu bu maçta hayal kırıklığı yarattı.
Savunmanın göbeğinde görev yapan Attila Szalai de G.Saray karşısında bekleneni veremedi.