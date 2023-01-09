Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray'ı ağırladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un 3'lü savunması Galatasaray derbisinde de hüsran!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 18. haftada Galatasaray'ı ağırladı. Sarı lacivertliler Kadıköy'de ezeli rakibine mağlup olarak ağır bir yara aldı. Karşılaşmada Jorge Jesus'un 3'lü savunma sistemini tercih etmesi dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler Kadıköy'de ezeli rakibine mağlup olarak ağır bir yara aldı.
Karşılaşmada Jorge Jesus'un 3'lü savunma sistemini tercih etmesi dikkat çekti.