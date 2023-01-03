Fenerbahçe'de golcü arayışları son sürat devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Manchester United'a rakip oluyor! İki golcüden biri...
Santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler, Beşiktaş'ın 2 farklı döneminde forma giyen Vincent Aboubakar'a çevrildi. Sarı-lacivertli ekip bu transfer yarışında Manchester United'ın rakibi olacak. Ancak Kanarya istediği sonucu alamazsa listedeki diğer isme yönelecek. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de golcü arayışları son sürat devam ediyor.
Joao Pedro'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması transferi mecburi kıldı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hamleler yapılıyor.