Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus onayı verdi! Kanarya'ya dünya yıldızı
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip devre arasında önemli hamleler yaparak şampiyonluk hasretine son vermenin peşinde. Kanarya'da gündeme flaş bir isim geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un ise transfere onay verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Yönetim, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda harekete geçti.
Sarı-Lacivertliler'e önerilen son isim Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu.