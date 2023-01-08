Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe kritik derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan 2 isme özel görev! Galatasaray'ı böyle yıkacak
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, derbi maçında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, mücadele öncesi tüm hazırlıklarını tamamlarken, teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planı belli oldu. Portekizli hoca Cimbom'u böyle devirecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya, derbide Galatasaray kalesini abluka altına almayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus son haftalarda formunu beğendiği Joshua King'i yeniden 11'de kullanacak.