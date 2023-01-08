Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 13 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti. Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 8'e çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle takıma katkı sağladı.