Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev randevu öncesi sarılacivertliler bir hayli hırslı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Galatasaray derbisi planı! O taktik devreye girecek
Türkiye'de gözler Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çevrildi. Ligde ilk iki sırada bulunan iki ezeli rakip, 3 puan için sahaya çıkacak. Fenerbahçe cephesinde teknik direktör Jorge Jesus ise derbi taktiğini belirledi. İşte ayrıntılar...
Jorge Jesus ve öğrencileri böylelikle 1 puan gerisinde 2. basamakta oldukları ezeli rakiplerini geçerek liderlik koltuğuna oturacaklar.