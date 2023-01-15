Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI İZLE (Gaziantep FK - Fenerbahçe canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe 19. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 19:20