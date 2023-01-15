Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE 11'LER:
Gaziantep FK : Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Merkel, Jevtovic, Maxim, Markovic, Sagal, Figueredo.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.