FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın gündemindeki Vincent Aboubakar cephesinde flaş gelişme!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekip devre arasında stoper hattına ve forvet bölgesine bir hamle yapmayı planlıyor. Kanarya'nın gündemindeki isimlerden birisi de Vincent Aboubakar. Kamerunlu oyuncu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fatih Burak Yıldırım| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2023- 18:56 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023- 18:56