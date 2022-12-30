Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar'ın tartışmalı iptal kararı gündeme oturdu. Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 30 Aralık Cuma günü basın toplantısı düzenleneceğini duyurdu. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı hangi kanalda ve saat kaçta? Basın toplantısında kim konuşacak?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü karşı karşıya geldi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Sivasspor'un VAR kararı ile iptal edilen golü ardından sosyal medya ve kamuoyunda tartışma hakim oldu. Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından 15:00'da basın toplantısı yapılacağını duyurdu. Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? sorguları ile arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe basın toplantısı ne zaman? Saat kaçta hangi kanalda? Kim konuşacak, neler anlatacak?

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gündeme dair açıklama yapılacağını açıkladı. Basın toplantısı saat 15:00'da A Spor ve FB TV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BASIN TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında yaşanan ve kamuoyunda tartışmaya sebep olan VAR'dan iptal edilen Sivasspor golü toplantının ana gündem maddesi olacak.