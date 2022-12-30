Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya genç forvet! Hedefte Jhon Duran var
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip devre arasında bir forvet transferi yapmanın peşinde. Kanarya'nın gündemine genç bir yetenek geldi. İşte ayrıntılar...
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Amerika kıtasına dayanan iddianın başrolündeki isimse 19 yaşındaki forvet oyuncusu Jhon Duran...