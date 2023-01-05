Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer operasyonu başladı.
Jorge Jesus transfer raporunu verdi! Fenerbahçe'de 8 ayrılık...
Fenerbahçe'de transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük merak konusu olmuştu. Teknik Direktör Jorge Jesus kadroda düşünmediği oyuncuları belirledi. Portekizli hoca, 8 isimle vedalaşılmasını istedi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Yönetim yapılacak transfer hamlelerinin ardından sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.