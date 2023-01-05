Fenerbahçeli Joshua King'den Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"

Fenerbahçeli Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norveçli forvet, "2-3 gün dinlenmenin faydası var evet ama Galatasaray'ın da yeteri kadar hazırlanacak süreleri olduğunu düşünüyorum. Bizim deplasmanda oynadığımız gerçeği de var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.01.2023- 15:26 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023- 15:53