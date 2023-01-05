Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Fenerbahçeli Joshua King'den Okan Buruk'a cevap! "Bahane değil"
Fenerbahçeli Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Norveçli forvet, "2-3 gün dinlenmenin faydası var evet ama Galatasaray'ın da yeteri kadar hazırlanacak süreleri olduğunu düşünüyorum. Bizim deplasmanda oynadığımız gerçeği de var. Bunun bir bahane olduğunu düşünmüyorum." dedi. İşte o sözler...
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Joshua King, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Joshua King: Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde yakın bir arkadaşım bu maç için hazır olmam gerektiğini söylemişti.
Ben ve takım arkadaşlarım Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyoruz.