Vitor Pereira'dan olay Jorge Jesus sözleri: Fenerbahçe'de olması komik!

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Vitor Pereira, Jorge Jesus'un bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Flamengo ile resmi sözleşmeye imza attı. Pereira, Jorge Jesus hakkında sorulan soruya samimi bir cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Komik bir durum. Ben Flamengo'dayım ve o Fenerbahçe'de, ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)