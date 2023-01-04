Brezilya ekiplerinden Flamengo ile anlaşma sağlayan Vitor Pereira'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Vitor Pereira'dan olay Jorge Jesus sözleri: Fenerbahçe'de olması komik!
Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Vitor Pereira, Jorge Jesus'un bir dönem teknik direktörlüğünü yaptığı Flamengo ile resmi sözleşmeye imza attı. Pereira, Jorge Jesus hakkında sorulan soruya samimi bir cevap verdi. Portekizli teknik adam, "Komik bir durum. Ben Flamengo'dayım ve o Fenerbahçe'de, ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Portekizli çalıştırıcı, şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran meslektaşı Jorge Jesus hakkında konuştu.
Daha öncesinde Jorge Jesus'un, Vitor Pereira'yı Brezilya'da çalışan en iyi teknik direktör olarak göstermesiyle ilgili olarak Pereira şunları söyledi: