FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da stopere sürpriz aday! Girişimler başladı

Fenerbahçe transfer haberi: Luan Peres'in sakatlığındaki belirsizlik nedeniyle stoper hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'da çalışmalar hız kazandı. Adana Demirspor'la Samet Akaydin transferi için görüşmelere devam eden sarı-lacivertliler, sürpriz bir adayı daha listesine ekledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2023- 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023- 09:58