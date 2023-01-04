Süper Lig'de zirveye oynayan UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16'ya kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da stopere sürpriz aday! Girişimler başladı
Fenerbahçe transfer haberi: Luan Peres'in sakatlığındaki belirsizlik nedeniyle stoper hattını güçlendirmek isteyen Kanarya'da çalışmalar hız kazandı. Adana Demirspor'la Samet Akaydin transferi için görüşmelere devam eden sarı-lacivertliler, sürpriz bir adayı daha listesine ekledi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde stoper hattına takviye yapılması bekleniyor.
Kanarya'da Luan Peres'in sakatlığındaki belirsizlik sürüyor.