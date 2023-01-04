Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Güney Koreli kanat: Won-sang Um!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biri de Ulsan Hyundai forması giyen Won-sang Um oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler geriye düştüğü karşılaşmayı Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.
Derbi öncesi moral depolayan Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.