Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı!
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Antalyaspor - Fenerbahçe müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, 1-0 geirye düştüğü maçı 2-1 kazanarak kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Michy Batshuayi'den geldi.