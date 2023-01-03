TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Eden Hazard bombası! O rakam kabul edildi

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Eden Hazard bombası! O rakam kabul edildi

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler kış transfer döneminde Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Kanarya, Belçikalı yıldız için o rakamı ödemeye hazır. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 11:55