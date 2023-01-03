Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Eden Hazard bombası! O rakam kabul edildi
Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler kış transfer döneminde Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Kanarya, Belçikalı yıldız için o rakamı ödemeye hazır. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Jesus yönetimden kadroya takviye istedi.
Hücum hattında çeşitlilik isteyen Portekizli teknik adam yıldız ismi gözüne kestirdi.