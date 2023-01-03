Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Rakibimiz hakkında bildiğimiz şeyler: iyi oyunculara sahip bir takım, oynadıkları oyun ve takım bulunduğu yeri hakketmiyor. Bizim için zor bir maç olacak, Süper Lig'deki her maç gibi. Önemli bir deplasman maçı. Luiz'i Brezilya'dan biliyordum zaten, Wright gibi iyi oyuncuya sahipler ABD Milli Takımı'nda görev aldı. Bütün zorlukları yenip 3 puanı almak istiyoruz.

Henüz sahayı görme şansım olmadı, kaliteli bir oyun sergilemek için önemli bir unsur. Türkiye'de futbolun gelişmesi için iyi sahalara ihtiyacımız var. Portekiz'de ev sahibinin sahası yeterli olmadığı zamanlarda maç başka bir yerde oynanıyor. İyi bir futbol için, iyi saha gerekiyor.