Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Miha Zajc kararı! Yeni sözleşme teklifi...
Fenerbahçe'de forma şansı azalan ve Arao - Crespo ikilisine formasını kaptıran Miha Zajc konusunda flaş bir detay ortaya çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin, Sloven futbolcuya sunacak olduğu teklifin detayları... | FB SPOR HABERLERİ
Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim yeni takviyeler yapmak için gün sayıyor.
Fenerbahçe'de yeni gelecek isimlerin yanı sıra takımda kalacaklarda netleşiyor.