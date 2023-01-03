Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, maçı 2-1 kazanmasını bildi. Karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus, Galatasaray derbisine ilişkin konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Galatasaray maçı bizim için diğer maçlarla aynı değerde. 3 puan değerinde normal bir maç." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, galibiyetin ardından konuştu.

İşte o sözler:

Galatasaray maçı bizim için diğer maçlarla aynı değerde. 3 puan değerinde normal bir maç. Ne daha az, ne daha fazla puan. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Galatasaray'a da saygı duyuyorum. Oynadığımız her maç 3 puan değerinde. Ben bu maça da normal maç gözüyle bakarım. Barcelona, Real Madrid ile de oynasak aynı düşüncede olurum. Çünkü, her maç 3 puan.

Valencia, Galatasaray maçında iyileşmiş olacak. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Luan iyileşmeye yakın ama henüz hazır değil.