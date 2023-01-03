Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depolamanın peşinde. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depolamanın peşinde. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Cemali, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fredy, Ufuk, Ömer, Veysel.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Diego Rossi, Lincoln, Joshua King, Batshuayi.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

JESUS DERBİ ÖNCESİ HATA İSTEMİYOR

Fenerbahçe ligin 18. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde ilk iki sırada bulunan iki takım da derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.