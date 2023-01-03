Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Saha utanç vericiydi. Kimse bu zeminde futbol oynayamaz. İkinci yarıda takımım saha koşullarına daha adapte olabildiği için maça döndü."

"3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Pozisyon temizdi."

"Rakibimizin attığı son golde, VAR'ın verdiği karar doğru bir karardı. Rakip forvet, Bright'ı engelliyordu. Bu karar sebebiyle VAR'ı tebrik ediyorum."

"Valencia'nın önümüzdeki maçta iyileşeceğini düşünüyorum. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Luan da iyileşmeye yakın ama hazır değil"