Fenerbahçe'de Jorge Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, başarılı bir sezon geçiriyor. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalırken, Spor Toto Süper Lig'de ise en çok gol atan takım konumunda... Portekizli teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı için geçerken, başka bir takımın da menajerinden randevu aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 06:40