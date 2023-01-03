Sene başında takımın başına teknik direktör Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, tüm kulvarlarda başarılı bir performans gösteriyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus paniği! Menajerinden randevu alındı
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, başarılı bir sezon geçiriyor. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalırken, Spor Toto Süper Lig'de ise en çok gol atan takım konumunda... Portekizli teknik adamın adı Brezilya Milli Takımı için geçerken, başka bir takımın da menajerinden randevu aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev'in olduğu gruptan lider çıkarak direkt son 16 turundan devam etmeye hak kazandı.