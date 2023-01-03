Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u evinde ağırladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus santrfor istedi! Yönetim harekete geçti
Liderlik koltuğunu geri isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertli ekip Jorge Jesus'un talebi üzerine golcü takviyesi yapacak. Portekizli çalıştırıcı, yönetime Dünya Kupası'ın yıldız oyuncularından birisini yönetime sundu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip mücadeleden 4-0 galip ayrılan taraf oldu.
Ancak önceki 2 maçında da puan kaybeden Kanarya, liderliği Galatasaray'a bırakmıştı.