Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti.
Fenerbahçe Galatasaray maçına Serdar Aziz damga vurdu! Jesus çıldırdı
Fenerbahçe Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadelede performansıyla hayal kırıklığı yaratan Serdar Aziz dikkat çekti. İşte maçta yaşanan o detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti.
Sarı-lacivertliler bu karşılaşmada 3-0 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe bu mücadeleye 3'lü savunma ile çıktı.