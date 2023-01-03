Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Maçın 90+8. dakikasında Fernando, Akdeniz ekibi adına topu ağlara göndermiş ancak hakem, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Antalyaspor cephesi ise maçtan sonra flaş bir paylaşımda bulundu.
İŞTE O PAYLAŞIM:
❌ ADALETİN OLDUĞU "PARALEL EVRENDE" MAÇ SONUCU!— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 3, 2023
⏱ Dk.90: Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.
G⚽️LLER: 14' Haji Wright, 90+8' Fernando Martins#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/60IL9qnB3Y