Antalyaspor cephesi Fenerbahçe maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı! "Paralel evrende..."

Antalyaspor cephesi Fenerbahçe maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı! "Paralel evrende..."

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı. Maçın 90+8. dakikasında Fernando, Akdeniz ekibi adına topu ağlara göndermiş ancak hakem, pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. Antalyaspor cephesi ise maçtan sonra flaş bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 23:01 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023- 23:13