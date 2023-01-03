Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depolamanın peşinde. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibini mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depolamanın peşinde. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Luiz Adriano, Güray, Wright.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, Diego Rossi, Lincoln, Joshua King, Batshuayi.

JESUS DERBİ ÖNCESİ HATA İSTEMİYOR

Fenerbahçe ligin 18. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde ilk iki sırada bulunan iki takım da derbi öncesinde hata yapmak istemiyor.