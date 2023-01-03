TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Samet Akaydin ve Fenerbahçe...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan stoper transferinde mutlu sona ulaşıldı. Özellikle Jorge Jesus'un savunma konusunda takviye istemesinin ardından yönetim bu talebi mutlu sonla sonuçlandırdı. İşte o isim ve detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2023- 12:54