Jorge Jesus'un gelişiyle zaman zaman 3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de savunmaya takviye konusu bir süredir gündemdeydi.
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Jorge Jesus'un gelişiyle zaman zaman 3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de savunmaya takviye konusu bir süredir gündemdeydi.
Sarı-lacivertlilerin bu noktada Serdar Aziz, Luan Peres, Szalai ve Gustavo dışında alternatifi yok.
Üç kulvarda da yarışan Fenerbahçe'de Jesus'un önceliği stoper bölgesiydi.