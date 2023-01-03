Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmanın son bölümünde Antalyaspor'un attığı beraberlik golü çok konuşuldu. Usta yorumcu Ahmet Çakar ise pozisyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti. Maçın ardından karşılaşmanın son bölümünde Antalyaspor'un attığı beraberlik golü çok konuşuldu. Usta yorumcu Ahmet Çakar ise pozisyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"MHK defolun gidin. Türkiye de ciddi bir kaos yaratıp bişeyler deniyorsunuz..ofsayt diye golü iptal ettiniz.Nasıl ofsayt. Şimdiii TFF Var kayıtlarını yine açıklayacaksınız. Bakalım konuşmalarda "ofsaytımsı" şeyler var mı?"