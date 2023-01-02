Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor.
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde ocak ayı transfer dönemi öncesinde iç transferde görüşmeler başladı. Fenerbahçe yönetimi bu doğrultuda 5 futbolcu ile sözleşme imzalanacak. İşte o isimler ve detaylar... |İ FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan futbolcuların yanı sıra performansı iyi olan oyuncuların da kontratını uzatmak istiyor.
Sabah'ın haberine göre anlaşma sağlanan İsmail Yüksek dışında Valencia, Zajc, Altay, Crespo ve Gustavo Henrique ile görüşmeler yapan sarı-lacivertliler, 10-15 Ocak tarihini hedef olarak belirledi.
Bu isimlerle bir an önce anlaşmak isteyen yönetim, toplu imza töreni yapmayı planlıyor.