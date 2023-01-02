Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı
Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 02.01.2023- 16:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023- 16:12
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Joao Pedro, Enner Valencia ve Luan Peres maç kadrosunda yer almadı.
Sakatlığını atlatan genç yıldız Arda Güler ise kafileye dahil edildi. 17 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son maçına 12 Kasım'daki Giresunspor mücadelesinde çıkmıştı.