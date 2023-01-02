FENERBAHÇE HABERİ: Afrika'dan olay iddia! 'Jorge Jesus onun transferi için her şeyi yapacak'

FENERBAHÇE HABERİ: Afrika'dan olay iddia! 'Jorge Jesus onun transferi için her şeyi yapacak'

Fenerbahçe'de kış transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer harekatına devam ediyor. Kanarya'da gündemin en önemli maddelerinden biri stoper takviyesi. Afrika basınından konuyla ilgili flaş bir iddia geldi. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un, o yıldızın transferini çok istediği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)