Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.
İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu.
Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.
Güvenlik görevlisi Mert Hakan Yandaş'tan şikayetçi olacak!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la karşılaştı ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, "Güvenlik görevlisi saldırdı" açıklaması yaparken; stat görevlisi de oyuncudan şikayetçi olacağını açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 25.12.2022- 09:41
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.