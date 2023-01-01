2022 yılının sonuna gelinirken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Dejan Lovren'den kötü haber geldi!
Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar başladı. Sarı lacivertli ekip devre arasında savunma hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Listenin başındaki isimlerden birisi olan Dejan Lovren'den ise kötü haber geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Sarı lacivertli ekip 12 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde kesinlikle bir stopere imza attırmak istiyor.
Yönetimin listesindeki isimlerden birisi de deneyimli savunmacı Dejan Lovren'di.