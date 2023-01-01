Fenerbahçe derbiye kayıpsız çıkmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de Enner Valencia gelişmesi! Antalyaspor maçında forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi Kanarya'da Enner Valencia gelişmesi yaşandı. Yıldız golcünün Antalyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2023'ün ilk maçına salı günü Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında çıkacak.
Jorge Jesus'un öğrencileri, 17. hafta öncesinde 15 maçta topladığı 32 puan ile lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında.