Fenerbahçe, Brezilya ekibi Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubenis Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Brezilya'nın yıldızı geliyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde gündemde sol bek transferi var. Jorge Jesus'un raporuna göre harekete eden yönetim Brezilya'da geleceği sol beki olarak gösterilen Dias'ın peşinde düştü. İşte son gelişmeler... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Brezilya ekibi Atletico Minerio'nun 21 yaşındaki sol beki Rubenis Antonio Dias'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Akşam'ın haberine göre sarı-lacivertliler sene sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncunun peşine düştü.
Fenerbahçe'nin ilk amacı devre arasında transferi sonlandırmak.