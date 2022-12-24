Ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.
Fenerbahçe'de stoper transferinde liste kabarık! İşte o isimler
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte ocak ayında savunmaya takviye yapılacak. Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i renklerine bağlamaya hazırlanan Kanarya, stopere 1 transfer daha yapmayı planlıyor. İşte stoper transferinde Fenerbahçe'nin listesindeki isimler... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler nokta atışı takviyeler yaparak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.
Fenerbahçe'de stoper ve forvet mevkilerine transfer yapmak için kollar sıvandı.