Fenerbahçe yönetiminden İsmail Yüksek'e büyük zam...
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'e zam ve yeni sözleşme kararı!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek konusunda mutlu sona ulaşıldı. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla büyük bir çıkışa imza atan Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna da çağrılmıştı. İsmail için Avrupa'da birçok takımın yakın takibe geçtiği iddia edilmişti. İşte yönetimin İsmail'e yapmış olduğu zam ve yeni sözleşme detayları... | FB SPOR HABERLERİ
Sabah'ın haberine göre 2025 yılında bitecek sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlanan genç oyuncunun maaşı da 250 bin TL'den 10 milyon TL'ye çıkarılıyor.
İsmail'in menajeri ve yönetim yakın zamanda bir araya gelmişti.