FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Yüksek'e zam ve yeni sözleşme kararı!

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek konusunda mutlu sona ulaşıldı. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla büyük bir çıkışa imza atan Yüksek, A Milli Takım aday kadrosuna da çağrılmıştı. İsmail için Avrupa'da birçok takımın yakın takibe geçtiği iddia edilmişti. İşte yönetimin İsmail'e yapmış olduğu zam ve yeni sözleşme detayları... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 11:46