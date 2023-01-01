Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan olay Galatasaray itirafı! "Abarttım"
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, çok özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu kariyeriyle ilgili birçok itirafa imza atarken; Galatasaray derbisiyle ilgili olarak da konuştu. İşte o açıklamalar...
Zor bir çocukluk geçiren, para kazanmak için halı sahalarda futbol oynayan, yanlış ameliyat sebebiyle kariyeri adeta bitme noktasına gelen Mert Hakan pes etmemesi ve biraz da şansı sayesinde buralarda olduğunu ifade ediyor.
Altyapıdaki sorunlardan üst yapıya kadar düşüncelerini bizimle paylaşan deneyimli orta saha, derbi maçta yerde kaldığı ve pozisyonu abarttığı eleştirileri aldığı faul pozisyonu için de özeleştirisini yapıyor. İşte o sözler...