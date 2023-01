"HERKES YARDIM EDİYOR"

Biz dışarıda konuşulandan ziyade hocamızın neler dediklerine adapteyiz. İnanılmaz bir rekabet var. Herkes işin içinde olup takıma yardım etmek istiyor, herkes oynamak istiyor. Bu takıma iyi yansıyor. Ben oynamıyorum kenara çekileyim şeklinde düşünmüyor. Bu da hocanın başarısı. Bize her gün neler istediğini, her maçın önemli olduğunu ve önümüzdeki maça odaklanmamız gerektiğini, en iyi kimse onun oynayacağını anlatıyor. Bu söylediklerinin futbolculara geçtiğini düşünüyorum. Çok güçlü bir oyunumuz var. Giren çıkan herkes bu oyuna adapte oluyor. Bu oyunu oynamak istememiz, oyundan keyif almamızda etkili oluyor. Kupa maçından önce sadece kupa maçını konuştuk, bir sonrakini değil. Sadece futbola odaklı bir hoca. Futbolcular, oynanan oyuna güveniyor ve bir an önce içeride olup bu coşkuyu yaşamak istiyor. Dakika 90, skor 3-0 ama hala gol arayan bir ekip var.