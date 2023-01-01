'YABANCILARIN SON DURAĞI BURASI OLMAMALI'

Ben Süper Lig'e geldiğimde yabancı sınırı yoktu. Bence serbest kalmalı. Türk oyuncular üzerinde bir algı oluşuyor. Sanki bunları biz yaptırıyormuşuz gibi. Çok önemli değil, sahada verdiklerimize göre hareket edecek herkes bunu biliyoruz ama temelde bir düzeltme yapmamız lazım. 30 yaş üzerine bir sınır koymamız lazım. Kaliteli isimlerin bize gelip örnek olması lazım tabi ama yabancı oyuncuların son durağının burası olmaması lazım. Bazı kriterlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli aynı şeyleri düşünüyoruz. Olmuyor ve bu sınır geldiğinde Türk oyunculara yükleniliyor. Bu kararı futbolcular almıyor. Bu sınırların olumlu ve olumsuz bedelleri oluyor. Hep birileri için yararlı, birileri için zararlı oluyor. Serbest kaldığında da altyapıdan çıkan oyuncular için zararlı oluyor. Yetiştirebilen bir ülke olmamız lazım. Sürekli aynı döngü içindeyiz. İki yıl serbest iki yıl sınırlı oluyor. Altyapıdan çıkan oyuncu oynatma mecburiyeti konabilir. Sancılı bir süreç ama bir şeyi on sene denememiz lazım. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti getiriliyor ama oyuncu yok deniyor. Bir iki sene kötü oynar, üçüncü sene bulursun birini. Bunlara yöneldiğinde aşağıya daha çok değer vermek zorunda kalıyorsun. Değer verdiğin yerlerden daha çok meyveler çıkmaya başlıyor.