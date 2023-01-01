Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, Hollanda ekibi Ajax ile transferde adı anılan genç yıldızın geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler'e eski hocasından tavsiye! "Ajax'a gitmelisin"
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Arda Güler konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Genç yıldız için eski hocası Erol Tokgözler'den çarpıcı açıklamar geldi. İşte Güler'in hocasından transfer itirafı... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe forması giyen Arda Güler'in ilk teknik direktörü Erol Tokgözler, Hollanda ekibi Ajax ile transferde adı anılan genç yıldızın geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Takvim'in haberine göre; Tokgözler, 2025'e kadar Sarı-Lacivertlilerle kontratı bulunan futbolcunun Ajax'a gitmesi yönünde bir tavsiyede bulundu.
"AJAX, ARDA GÜLER'E ÇOK ŞEY KATAR"
Tokgözler, "Arda'nın babası Ümit Güler ile konuştuk. 'Valla hocam dünyada her takıma transfer olduk' diyerek bana belirsizliği anlattı.