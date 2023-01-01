Aboubakar transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken İngiliz devine gidiyor

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Al Nassr forması giyen Aboubakar ismi gündeme gelmişti. Kamerunlu golcünün geleceğine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki forvet için İngiliz devinin devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2023- 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023- 17:00