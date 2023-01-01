Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferi için harekete geçmişti.
Aboubakar transferinde ters köşe! Fenerbahçe derken İngiliz devine gidiyor
Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de Al Nassr forması giyen Aboubakar ismi gündeme gelmişti. Kamerunlu golcünün geleceğine ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki forvet için İngiliz devinin devreye girdiği ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Sarı-lacivertlilerin, Ronaldo'nun Al Nassr'a imzasının ardından Kamerunlu golcüyü renklerine bağlayacağı iddia edilmişti.