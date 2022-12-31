Fenerbahçe'de stoper transferinde sürpriz aday: Loic Mbe Soh!

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de zirveye oynayan, Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalmayı başaran sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer dönemi için harekete geçti. Kanarya'nın ilk amacı, stoper hattına takviye yapmak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Loic Mbe Soh oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2022- 09:26