Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fener'e Viking orta saha! Crespo'nun alternatifi olacak
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip birkaç mevkiye nokta atışı hamleler yaparak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Kanarya'da hedefteki bölgelerden birisi de orta saha. Takımın başarılı oyuncularından Crespo'nun alternatifini arayan Kanarya, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip birkaç mevkiye nokta atışı hamleler yaparak sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Kanarya'da hedefteki bölgelerden birisi de orta saha.